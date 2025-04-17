"Чувствуешь себя Бекхэмом". Украинский легионер - о своем этапе карьеры в Индонезии

Бывший игрок молодежной сборной Украины Евгений Будник поделился воспоминаниями о выступлениях за индонезийский клуб "Персита".

Добавим, что сейчас он выступает за кипрский "Ипсонас".

— Подумал, что уже мне 29 лет — пора немного заработать. В Индонезии совсем другой мир. Как будто жил в одном, а попал в совсем другой. Стадион новый, большой, тренируемся там. Но в раздевалке — ни одного массажного стола. Массаж — на полу, на коврике. Ложишься и тебя растирают. Они все мусульмане. Только на Бали другой мир. Там другая ментальность, они едят руками. Все по-другому. Но очень интересный опыт.

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— А уровень футбола?

— Честно — довольно нормальный. И атмосфера — вау. По 40−50 тысяч на стадионах. Для них футбол — религия. Я думаю, что середняки Индонезии такие же, как наши нижние команды УПЛ. Где-то уровень команд с седьмого-восьмого места и ниже. Плюс приезжают хорошие легионеры — бразильцы, другие. То есть футболисты есть, уровень — хороший.

— Удалось ли вам наладить контакт с местными?

— Да, абсолютно. Никаких проблем с коммуникацией нигде не было. Ни в одной команде. Я бы, честно, и остался в Индонезии, но начался ковид, и клуб просто перестал платить. Из-за этого и пришлось уезжать.

— К чему пришлось привыкать в быту?

— К еде, к климату. Очень жарко. Влажность — где-то 80%. Если кондиционер выключил — сразу вспотел. Еда почти вся острая. Я постоянно старался заказывать что-то более нейтральное. Но были моменты — инфекция в глазах, инфекция в желудке. Там все иначе. Свинину не едят, потому что они мусульмане. Стейк купить — очень дорого. Основное мясо — курица. Рис и сыры — тоже дорогие. Нет нормальной молочки и нашей колбасы.

— В Индонезии более 17 тысяч островов. Было ощущение, что приезжаешь в совсем другую страну, когда меняешь город?

— Да, есть такое. Но главное — у них до сих пор есть кастовость. Если ты родился в простой семье — то пробиться вверх почти нереально. Нет историй, что кто-то вырвался благодаря таланту или уму. И еще — они на иностранцев смотрят как на звезд. Ну, типа чувствуешь себя Дэвидом Бекхэмом. Но это тоже добавляет своего — тебя уважают, на тебя приходят смотреть, ты востребован. Звездам постоянно предлагают контракты — реклама, коллаборации. Подписчики растут очень быстро.

— Недавно в Норвегии футболисту подарили яйца в качестве приза лучшему игроку. В Индонезии было что-то странное с призами?

— Да нет, эпического ничего не было. Но меня очень поразило одно. После матчей команда становится в круг посреди поля и так стоит минут 15−20. Болельщики не уходят с трибун. Полный стадион. Звучит гимн. Стоишь и слушаешь — такая форма уважения.