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В списке - хавбек Шахтера. Трабзонспор положил глаз на нескольких украинцев

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В списке - хавбек Шахтера. Трабзонспор положил глаз на нескольких украинцев

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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"Трабзонспор", за который ныне выступают Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан, продолжает пристально следить за украинским рынком.

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По информации Fotomac, президент турецкого клуба сделал акцент именно на этом трансферное направлении в связи с успешными выступлениями Зубкова.

Отмечается, что "бордово-синие" рассматривают в качестве усиления полузащитника "Шахтера" Артема Бондаренко, а также других неназванных игроков из Украины из-за их легкой адаптации и географической близости.

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Источник:
Fotomac
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
17.04.2025 в 16:44
Пусть это наконец-то свершится...
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Комментарии 1
oleg.m.3972 (Харьков)
17.04.2025 в 16:44
Пусть это наконец-то свершится...
Ответить
1
0

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