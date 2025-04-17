В списке - хавбек Шахтера. Трабзонспор положил глаз на нескольких украинцев

"Трабзонспор", за который ныне выступают Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан, продолжает пристально следить за украинским рынком.

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По информации Fotomac, президент турецкого клуба сделал акцент именно на этом трансферное направлении в связи с успешными выступлениями Зубкова.

Отмечается, что "бордово-синие" рассматривают в качестве усиления полузащитника "Шахтера" Артема Бондаренко, а также других неназванных игроков из Украины из-за их легкой адаптации и географической близости.



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