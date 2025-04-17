В списке - хавбек Шахтера. Трабзонспор положил глаз на нескольких украинцев
Присоединится ли Артем к бывшим одноклубникам?
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Трабзонспор", за который ныне выступают Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан, продолжает пристально следить за украинским рынком.
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По информации Fotomac, президент турецкого клуба сделал акцент именно на этом трансферное направлении в связи с успешными выступлениями Зубкова.
Отмечается, что "бордово-синие" рассматривают в качестве усиления полузащитника "Шахтера" Артема Бондаренко, а также других неназванных игроков из Украины из-за их легкой адаптации и географической близости.
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Источник:Fotomac
Опубликовал: Александр Бураков
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oleg.m.3972 (Харьков)
17.04.2025 в 16:44
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