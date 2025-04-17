Английский гранд готовит 20 млн евро за Лунина, - СМИ

Украинский кипер " Реала " Андрей Лунин находится в сфере внимания двух европейских грандов, сообщает Fichajes.

Первый из них – "Манчестер Сити", который рассматривает украинца в качестве замены Эдерсона и уже якобы готовит по Лунину предложение в размере 20 млн евро

"Бавария" также нацелена на трансфер 26-летнего кипера, благодаря которому хочет усилить конкуренцию за позицию голкипера в команде.

Напомним, что в текущем сезоне Андрей Лунин провел за "Реал" 12 матчей, в которых пропустил 19 голов и 4 поединка отстоял "на ноль".