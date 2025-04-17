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Английский гранд готовит 20 млн евро за Лунина, - СМИ

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Ближе к концу сезона снова начинаются разговоры о уходе Андрея из Реала

Английский гранд готовит 20 млн евро за Лунина, - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский кипер "Реала" Андрей Лунин находится в сфере внимания двух европейских грандов, сообщает Fichajes.

Первый из них – "Манчестер Сити", который рассматривает украинца в качестве замены Эдерсона и уже якобы готовит по Лунину предложение в размере 20 млн евро

"Бавария" также нацелена на трансфер 26-летнего кипера, благодаря которому хочет усилить конкуренцию за позицию голкипера в команде.

Напомним, что в текущем сезоне Андрей Лунин провел за "Реал" 12 матчей, в которых пропустил 19 голов и 4 поединка отстоял "на ноль".

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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Манчестер Сити Андрей Лунин
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Михаил Черныш
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