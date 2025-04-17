"Он мог бы получить свое место", - Александра Лобода оценила шансы Степанова в случае перехода в Нюрнберг

Бывшая соведущая "Профутбола" Александра Лобода, которая сейчас работает в немецком ФК "Нюрнберг", высказалась о возможном подписании клубом украинского нападающего "Байера" Артема Степанова, о чем ранее писали СМИ.

- Саша, что думаете о перспективах Степанова в "Нюрнберге", если трансфер состоится?

- Для Степанова это будет невероятный опыт. Тренироваться под наблюдением легендарного немецкого нападающего, перенимать его опыт и знания - это крутая школа.

- Вас удивило то, что Клозе возглавил "Нюрнберг"?

- В "Нюрнберге" все с нетерпением ждали прихода Клозе. На него возлагают большие надежды. Кроме того, летом "Нюрнберг" ждет немало трансферов, поэтому Степанов мог бы получить свое место в клубе. Правда, для этого нужно немало работать и пройти процесс адаптации.

- Трудно ли Степанову будет адаптироваться к "Нюрнбергу" после "Байера"?

- "Нюрнберг" очень поддерживает Украину и украинцев в целом. Я почувствовала это на себе. От офисных работников до футболистов. Поэтому поддержка в адаптации будет, это точно.