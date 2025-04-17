Бущан снова не попал в заявку Аль-Шабаба на матч чемпионата Саудовской Аравии
Аль-Шабаб без Бущана сыграл вничью с Аль-Ахдудом
фото из соцсетей
В четверг, 17 апреля, в чемпионате Саудовской Аравии состоялся матч 28-го тура, в котором "Аль-Шабаб" принимал "Аль-Ахдуд".
Поединок закончился безголевой ничьей 0:0.
Интересно, что украинского кипера "Аль-Шабаба" Георгия Бущана второй раз подряд не оказалось в заявке на матч. Украинец также не играл и неделю назад в матче 27-го тура против "Аль-Холуда" (2:0).
По какой причине украинец отсутствовал два матча подряд, остается неизвестным.
Напомним, что Бущан перебрался в Саудовскую Аравию этой зимой, и с того момента сыграл за "Аль-Шабаб" 8 матчей, в которых пропустил 16 голов.
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11 Lions chosen by @fatihterim ????????#YallaShabab ???????? pic.twitter.com/oTLEtR5o1F— AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) April 17, 2025
Full time.— AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) April 17, 2025
???? [0-0] ???? pic.twitter.com/0LNvhGyJ8i
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