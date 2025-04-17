Бущан снова не попал в заявку Аль-Шабаба на матч чемпионата Саудовской Аравии

В четверг, 17 апреля, в чемпионате Саудовской Аравии состоялся матч 28-го тура, в котором "Аль-Шабаб" принимал "Аль-Ахдуд".

Поединок закончился безголевой ничьей 0:0.

Интересно, что украинского кипера "Аль-Шабаба" Георгия Бущана второй раз подряд не оказалось в заявке на матч. Украинец также не играл и неделю назад в матче 27-го тура против "Аль-Холуда" (2:0).

По какой причине украинец отсутствовал два матча подряд, остается неизвестным.

Напомним, что Бущан перебрался в Саудовскую Аравию этой зимой, и с того момента сыграл за "Аль-Шабаб" 8 матчей, в которых пропустил 16 голов.