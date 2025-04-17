  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Бущан снова не попал в заявку Аль-Шабаба на матч чемпионата Саудовской Аравии
В тренде

Бущан снова не попал в заявку Аль-Шабаба на матч чемпионата Саудовской Аравии

Наши за границей
Обновлено

Аль-Шабаб без Бущана сыграл вничью с Аль-Ахдудом

Бущан снова не попал в заявку Аль-Шабаба на матч чемпионата Саудовской Аравии

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 17 апреля, в чемпионате Саудовской Аравии состоялся матч 28-го тура, в котором "Аль-Шабаб" принимал "Аль-Ахдуд".

Читайте такжеАль-Шабаб без Бущана одержал победу в чемпионате Саудовской Аравии. Украинца не оказалось в заявке

Поединок закончился безголевой ничьей 0:0.

Интересно, что украинского кипера "Аль-Шабаба" Георгия Бущана второй раз подряд не оказалось в заявке на матч. Украинец также не играл и неделю назад в матче 27-го тура против "Аль-Холуда" (2:0).

По какой причине украинец отсутствовал два матча подряд, остается неизвестным.

Напомним, что Бущан перебрался в Саудовскую Аравию этой зимой, и с того момента сыграл за "Аль-Шабаб" 8 матчей, в которых пропустил 16 голов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
"Он мог бы получить свое место", - Александра Лобода оценила шансы Степанова в случае перехода в Нюрнберг
yellow-arrow
Английский гранд готовит 20 млн евро за Лунина, - СМИ
yellow-arrow
В списке - хавбек Шахтера. Трабзонспор положил глаз на нескольких украинцев
Георгий Бущан Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости