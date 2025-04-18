В Трабзонспоре приняли решение по украинскому футболисту
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Фото: Trabzonspor
"Трабзонспор" принял решение относительно будущего украинского защитника Арсения Батагова.
Как сообщает Günebakış Haber, турецкий клуб не будет рассматривать предложения по центрбеку, поэтому он останется в команде на следующий сезон.
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Источник отмечает, что, если бы предложение по Батагову даже поступило в клуб, его бы вряд ли приняли.
Напомним, Батагов перешел в "Трабзонспор" из "Зари" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 1,83 млн евро. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне 23-летний украинец провел 17 матчей за турецкий клуб, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Также добавим, что цвета "Трабзонспора" защищают еще двое украинцев - Даниил Сикан и Александр Зубков.
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