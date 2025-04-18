Довбик пропустил тренировку Ромы. Причина обнадеживает
Со здоровьем все в порядке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ромы" Артем Довбик не принимал участие во вчерашней тренировке, которая была открыта для СМИ и болельщиков.
Как сообщает calciomarcato.it., 27-летний украинец работал в спортзале вместе с двумя своими одноклубниками - голкипером Пьерлуиджи Голлини и вингером Стефаном Эль-Шаарави.
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По информации других итальянских СМИ, Довбик не имеет никаких проблем со здоровьем, а отсутствие на занятии связано лишь с предоставлением ему отдыха.
Завтра, 19 апреля, "Рома" сыграет дома с "Вероной" в рамках Серии А.
????#ASRoma in campo per l’allenamento a porte aperte al Tre Fontane: non ci sono Gollini, #Dovbyk ed #ElShaarawy (differenziato in palestra, semplice gestione)❌— calciomercato.it (@calciomercatoit) April 17, 2025
E #Ranieri saluta e manda baci☺️
???? @francescoiucca pic.twitter.com/DkVXD3d9uB
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