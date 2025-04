Довбик пропустил тренировку Ромы. Причина обнадеживает

Нападающий "Ромы" Артем Довбик не принимал участие во вчерашней тренировке, которая была открыта для СМИ и болельщиков.

Как сообщает calciomarcato.it., 27-летний украинец работал в спортзале вместе с двумя своими одноклубниками - голкипером Пьерлуиджи Голлини и вингером Стефаном Эль-Шаарави.

По информации других итальянских СМИ, Довбик не имеет никаких проблем со здоровьем, а отсутствие на занятии связано лишь с предоставлением ему отдыха.

Завтра, 19 апреля, "Рома" сыграет дома с "Вероной" в рамках Серии А.

????#ASRoma in campo per l’allenamento a porte aperte al Tre Fontane: non ci sono Gollini, #Dovbyk ed #ElShaarawy (differenziato in palestra, semplice gestione)❌



E #Ranieri saluta e manda baci☺️



???? @francescoiucca pic.twitter.com/DkVXD3d9uB