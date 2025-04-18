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Довбик пропустил тренировку Ромы. Причина обнадеживает

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Со здоровьем все в порядке

Довбик пропустил тренировку Ромы. Причина обнадеживает

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Ромы" Артем Довбик не принимал участие во вчерашней тренировке, которая была открыта для СМИ и болельщиков.

Как сообщает calciomarcato.it., 27-летний украинец работал в спортзале вместе с двумя своими одноклубниками - голкипером Пьерлуиджи Голлини и вингером Стефаном Эль-Шаарави.

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По информации других итальянских СМИ, Довбик не имеет никаких проблем со здоровьем, а отсутствие на занятии связано лишь с предоставлением ему отдыха.

Завтра, 19 апреля, "Рома" сыграет дома с "Вероной" в рамках Серии А.

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Артем Довбик Рома (Италия) тренировка
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