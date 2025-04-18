"Меня искусственно пытались выдворить из Ордабасы". Украинский легионер рассказал о конфликте с клубом

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко рассказал, что "Ордабасы" не разрешал ему тренироваться и исключил из заявки без ясных причин.

Напомним, на днях казахстанский клуб официально прекратил сотрудничество с хавбеком.

– Евгений, в Казахстане начался новый чемпионат, а тебя не оказалось в заявке "Ордабасы". Что случилось?

– Для меня это тоже загадка. В один прекрасный момент руководство клуба не разрешило мне участвовать в тренировочном процессе. Таким образом, они хотели, чтобы я добровольно ушел из команды. Причины? Они мне неизвестны, поскольку адекватных разговоров за три месяца, сколько продолжалась эта история, не было.

Я приезжал в офис клуба, но там мне никто ничего конкретно не объяснил. Какую-то воду лили, что, мол, я был больной и так далее. Но все дело в том, что у меня есть датчики со всех тренировок, в которых я участвовал. Есть вся информация по моей работе, где одни из самых высоких показателей в команде.

Не профессионалу это можно рассказывать. А люди, которые разбираются в футболе, все поймут по первому предложению, исходя из полученных данных.

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– Как к этой ситуации отнесся главный тренер "Ордабасы" Андрей Мартин?

– Он просто оказался в неловкой ситуации. У тренера ко мне не было претензий. Я разговаривал с ним несколько раз, он не сомневался в моем профессиональном отношении к делу. Почему он оказался в неловкой ситуации? Да потому что решение по мне принималось сверху, и наставник ни на что не мог повлиять.

– А как коллектив отреагировал на то, что тебя не допускают к тренировкам?

– Ребята расспрашивали об этой ситуации, поддерживали. Я всегда был рядом с командой, поскольку у меня со всеми были прекрасные отношения. Мы очень многое вместе прошли, выигрывали чемпионат… Все удивлялись, но, естественно, и я могу понять партнеров, никто не хотел влезать в это дело. Идти против руководства, конечно, никому не хотелось.

– Но вообще выступление в Казахстане можешь занести себе в актив, несмотря на смазанную концовку твоего пребывания в "Ордабасы"?

– Без сомнения. Я рад, что получил здесь определенный опыт. Мы впервые в истории клуба привезли золотые медали чемпионата в Шымкент. Я горжусь, что был частью этого коллектива. В "Ордабасы" в 2023 году меня приняли, как родного (улыбается). За это я благодарен менеджерам, тренерам, селекционерам, которые в то время работали в клубе. Они всегда и во всем мне помогали. Жаль только, что эта история вот так закончилась, оставив неприятный осадок.

– Какова твоя версия того, что вот так все произошло?

– Меня искусственно пытались выдворить из команды, не выплачивая зарплату и запрещая тренироваться. Они думали, что я все брошу и уеду. Я же в свою очередь выполнял свои профессиональные обязанности от начала до конца, пока это не дошло до критической точки. Перед собой у меня совесть чиста.

– Руководство клуба решило пойти на сокращение расходов или как это можно объяснить?

– Не знаю. В футболе у каждого есть своя цена, думаю, это логично. Я никогда не интересовался чужими зарплатами. Когда меня приглашали в команды, я всегда говорил, устраивают меня условия или нет.

Прежде чем перейти в "Ордабасы" у меня также было предложение из Европы на долгосрочный контракт. Мне не 15 лет, чтобы ездить по клубам каждые полгода. У меня есть семья, дети, которые нуждаются в стабильности.

Я сделал свой выбор в пользу "Ордабасы" и нисколько об этом не жалею. Но так, как со мной поступили… мне сложно найти этому объяснение. Это полная противоположность тому, куда приезжал в 2023 году. В последнее время было полное несоблюдение контрактных обязательств.

Если клуб хочет разгрузить бюджет, то это нужно делать как-то нормально, цивилизованно. Мне даже не хочется внедряться в подробности, поскольку у меня абсурдная ситуация.

Тем более, что говорить о сокращении бюджета и при этом подписывать иностранных футболистов, летать на сборы в ОАЭ, это полное противоречие сокращению расходов, если это вообще имеет место здесь быть.

– Твой контракт еще сколько действует?

– До конца 2025 года.

– Получается, ты и сам не знаешь истинных причин, почему с тобой так поступили?

– Я могу только догадываться. Меня захотели убрать из команды.

– Но почему? Ты ведь постоянно играл. Может, перешел кому-то дорогу?

– Меня тоже многие об этом спрашивают, но вопрос остается без ответа, - резюмировал Макаренко.