Макаренко объяснил, как намерен бороться с нарушением контракта со стороны Ордабасы

Украинский полузащитник Евгений Макаренко рассказал, что намерен решать спор с "Ордабасы" в юридическом поле.

– Я в любом случае это так не оставлю. Этот вопрос я буду решать в юридическом поле. Потому, что клубом были нарушены контрактные обязательства. На сегодняшний день я не получаю зарплату на протяжении четырех месяцев, отстранение от тренировок без объяснений. Возможно, в клубе будут говорить, что я болел, но это было ровно две недели. Но, как я говорил выше, датчики не врут. Я не был заявлен на сезон, хотя они это и сделали в последние минуты до закрытия трансферного окна, но суть проблемы это не меняет.

Порой доходило до комичности ситуации. На сборах в Дубае я получил повреждение, клубные доктора оперативно меня не обследовали, не сделали МРТ, хотя в организованных командах эта процедура проводится моментально.

Болевой синдром продолжался, но на мою просьбы о том, чтобы провести эту процедуру, никто толком не отреагировал. Поэтому я уведомил медицинский штаб, что МРТ сделал за свой счет, и когда обратился за возвратом средств к руководству, мне сказали, что возместят ущерб. Но спустя время, когда наши отношения натянулись, я получил ответ: так как я все сделал самостоятельно, клуб не будет возмещать мои убытки.

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– Ты разорвал контракт с "Ордабасы"?

– Мы не садились за стол переговоров и никаких бумаг я не подписывал. Дальше моим вопросом будут заниматься специально обученные в таких делах люди, - сказал Макаренко.