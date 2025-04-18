Раньери - о Довбике: Мы недовольны его игрой

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери высказался об игре Артема Довбика и его физическом состоянии.

"Стефан Эль-Шаарави и Артем Довбик тренировались сегодня отдельно, но с ними все в порядке. Кто будет играть в атаке? Завтра я выберу стартовый состав на игру. Команда находится в хорошей физической форме, каждый играет на пределе своих возможностей. Довбик? Его здоровью ничего не угрожает. Команда должна играть на него, и он должен двигаться лучше. Это замечательно, что он забивает голы, но он должен играть лучше. Мы все еще недовольны его игрой, ни я, ни он".

Напомним, что "Рома" сыграет с "Вероной" в субботу, 19-го апреля. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

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На данный момент "Рома" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 54 очка после 32-х туров.