За неделю до Эль-Класико. Андрей Лунин вернулся к тренировкам с Реалом
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Фото - Real Madrid CF
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин вернулся к тренировкам с командой за неделю до Эль-Класико.
Королевский клуб в собственных соцсетях выложил фото с 26-летним голкипером, который восстановился после травмы икроножной мышцы.
???? @ThibautCourtois— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 18, 2025
???? @AndreyLunin13 pic.twitter.com/EK0i2Rb3qg
Последний раз Лунин выходил на поле за «Реал» еще в начале апреля в матче с «Реал Сосьедадом» в полуфинале Кубка Испании.
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Напомним, что в матче 32-го тура Ла Лиги «Реал» сыграет с «Атлетиком» в воскресенье, 20-го апреля. Стартовый свисток в этом поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Real Madrid CF
Опубликовал: Андрей Журба
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