За неделю до Эль-Класико. Андрей Лунин вернулся к тренировкам с Реалом

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин вернулся к тренировкам с командой за неделю до Эль-Класико.

Королевский клуб в собственных соцсетях выложил фото с 26-летним голкипером, который восстановился после травмы икроножной мышцы.

Последний раз Лунин выходил на поле за «Реал» еще в начале апреля в матче с «Реал Сосьедадом» в полуфинале Кубка Испании.

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Напомним, что в матче 32-го тура Ла Лиги «Реал» сыграет с «Атлетиком» в воскресенье, 20-го апреля. Стартовый свисток в этом поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.