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"Важно, чтобы клуб был стабильным", - экс-игрок сборной Украины порассуждал о возвращении в УПЛ

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Евгений Макаренко сейчас находится без клуба

"Важно, чтобы клуб был стабильным", - экс-игрок сборной Украины порассуждал о возвращении в УПЛ

фото из свободных источников

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Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко после своего скандального ухода из казахстанского "Ордабасы" рассказал о дальнейших планах на развитие карьеры.

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– Какие твои дальнейшие планы относительно продолжения карьеры?

– Меня эта ситуация только закалила. Я теперь на многие вещи смотрю по-другому, как бы это банально не звучало, более профессионально. Я работал с тренером "Ордабасы" по физподготовке и получал удовольствие. Я хочу играть, заниматься своим любимым делом. Поэтому я открыт к предложениям. Главное, держать себя в тонусе и выбрать клуб, в котором есть стабильность и профессиональный подход к делу.

– Это должен быть европейский клуб или варианты из Украины тоже будешь рассматривать?

– Я не ставлю за цель быть в каком-то определенном чемпионате. Опять же, важно, чтобы клуб, который будет заинтересован в моих услугах, был стабильным.

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Источник:
sports24.kz
Опубликовал: Михаил Черныш
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