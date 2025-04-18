"Важно, чтобы клуб был стабильным", - экс-игрок сборной Украины порассуждал о возвращении в УПЛ
Евгений Макаренко сейчас находится без клуба
фото из свободных источников
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко после своего скандального ухода из казахстанского "Ордабасы" рассказал о дальнейших планах на развитие карьеры.
– Какие твои дальнейшие планы относительно продолжения карьеры?
– Меня эта ситуация только закалила. Я теперь на многие вещи смотрю по-другому, как бы это банально не звучало, более профессионально. Я работал с тренером "Ордабасы" по физподготовке и получал удовольствие. Я хочу играть, заниматься своим любимым делом. Поэтому я открыт к предложениям. Главное, держать себя в тонусе и выбрать клуб, в котором есть стабильность и профессиональный подход к делу.
– Это должен быть европейский клуб или варианты из Украины тоже будешь рассматривать?
– Я не ставлю за цель быть в каком-то определенном чемпионате. Опять же, важно, чтобы клуб, который будет заинтересован в моих услугах, был стабильным.
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