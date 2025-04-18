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Челси внес изменения в контракт Мудрика

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Детали изменений соглашения неизвестны

Челси внес изменения в контракт Мудрика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" внес изменения в контракт украинского вингера Михаила Мудрика.

По данным Daily Mail, Футбольная ассоциация Англии опубликовала ежегодный документ, в котором описаны транзакции, совершенные каждым клубом АПЛ с 2 февраля 2024 года по 3 февраля 2025 года. В нем указаны детали трансферов клубов и изменения в контрактах футболистов.

"Челси" за последний год обновил контракты четырех игроков, включая Мудрика.

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Детали изменений не раскрываются, потому что эти отчеты конфиденциальны, но издание предполагает, что изменения в соглашении Мудрика носят сугубо административную корректировку и не являются серьезными.

Напомним, что в декабре прошлого года стало известно, что Мудрик провалил допинг-тест, из-за чего он был отстранен от футбола. Игрок отрицает свою вину и настаивал на вскрытии пробы Б, но ее результат пока что или неизвестен, или держится в секрете.

Если ее результат будет положительным, то вингеру грозит дисквалификация с максимальным сроком до четырех лет.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Михаил Черныш
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