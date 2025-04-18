Челси внес изменения в контракт Мудрика
Детали изменений соглашения неизвестны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "
По данным Daily Mail, Футбольная ассоциация Англии опубликовала ежегодный документ, в котором описаны транзакции, совершенные каждым клубом АПЛ с 2 февраля 2024 года по 3 февраля 2025 года. В нем указаны детали трансферов клубов и изменения в контрактах футболистов.
"Челси" за последний год обновил контракты четырех игроков, включая Мудрика.
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Детали изменений не раскрываются, потому что эти отчеты конфиденциальны, но издание предполагает, что изменения в соглашении Мудрика носят сугубо административную корректировку и не являются серьезными.
Напомним, что в декабре прошлого года стало известно, что Мудрик провалил допинг-тест, из-за чего он был отстранен от футбола. Игрок отрицает свою вину и настаивал на вскрытии пробы Б, но ее результат пока что или неизвестен, или держится в секрете.
Если ее результат будет положительным, то вингеру грозит дисквалификация с максимальным сроком до четырех лет.
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