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Маркевич рассказал, что делать Александру Зинченко в Арсенале

Наши за границей
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Оставить АПЛ?

Маркевич рассказал, что делать Александру Зинченко в Арсенале

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер львовских "Карпат" Мирон Маркевич поделился мыслями о том, что делать Александру Зинченко в "Арсенале".

Ему надо уходить из "Арсенала", если к нему нет доверия. Чего там сидеть? Это мое мнение, а решать только Зинченко. Он еще молодой, и ему надо играть, тем более, он сильный футболист.

По информации СМИ, к Зинченко снова возобновил интерес "Боруссия" Дортмунд.

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Если это правда, то надо туда переходить. "Боруссия" - сильная команда. Зинченко нужна игровая практика, это и для сборной будет хорошо.

Напомним, что за этот сезон Зинченко в футболке "Арсенала" сыграл в 19 матчах, в которых забил 1 гол.

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Мирон Маркевич Александр Зинченко
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
19.04.2025 в 15:24
Что делать? Брать у одноклубников автографы и футболки на продажу.
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
19.04.2025 в 15:24
Что делать? Брать у одноклубников автографы и футболки на продажу.
Ответить
0
0
terber (ternopil)
19.04.2025 в 15:01
Андрюсі в Реалі подобаєтся на банці сидіти,Зіні в Лондоні теж непогано,головне щоб платили ))
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