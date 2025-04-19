Маркевич рассказал, что делать Александру Зинченко в Арсенале

Бывший тренер львовских "Карпат" Мирон Маркевич поделился мыслями о том, что делать Александру Зинченко в "Арсенале".

Ему надо уходить из "Арсенала", если к нему нет доверия. Чего там сидеть? Это мое мнение, а решать только Зинченко. Он еще молодой, и ему надо играть, тем более, он сильный футболист.

По информации СМИ, к Зинченко снова возобновил интерес "Боруссия" Дортмунд.

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Если это правда, то надо туда переходить. "Боруссия" - сильная команда. Зинченко нужна игровая практика, это и для сборной будет хорошо.