Маркевич рассказал, что делать Александру Зинченко в Арсенале
Оставить АПЛ?
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Бывший тренер львовских "Карпат" Мирон Маркевич поделился мыслями о том, что делать Александру Зинченко в "Арсенале".
Ему надо уходить из "Арсенала", если к нему нет доверия. Чего там сидеть? Это мое мнение, а решать только Зинченко. Он еще молодой, и ему надо играть, тем более, он сильный футболист.
По информации СМИ, к Зинченко снова возобновил интерес "Боруссия" Дортмунд.
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Если это правда, то надо туда переходить. "Боруссия" - сильная команда. Зинченко нужна игровая практика, это и для сборной будет хорошо.
Напомним, что за этот сезон Зинченко в футболке "Арсенала" сыграл в 19 матчах, в которых забил 1 гол.
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