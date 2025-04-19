В АПЛ пройдут ещё два матча с участием украинских футболистов. Попали ли Забарный и Ярмолюк в старты?

В АПЛ пройдут два матча с участием украинских футболистов.

"Борнмут" сыграет с "Кристал Пэлас". Илья Забарный выйдет с первых минут.

The Chez at Palace ???? pic.twitter.com/KwMf3ndWMQ — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) April 19, 2025

Забарный сыграет свой 31-й матч за "вишенок". Он получил 3 жёлтых и одну красную карточку в сезоне.

"Брентфорд" Егора Ярмолюка сыграет с "Брайтоном". Украинец выходит в стартовом составе.

Для Ярмолюка это 26-й матч. Он получил 4 жёлтые карточки.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Все матчи начнутся в 17:00 по киевскому времени.