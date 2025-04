В АПЛ пройдут ещё два матча с участием украинских футболистов. Попали ли Забарный и Ярмолюк в старты?

В АПЛ пройдут два матча с участием украинских футболистов.

"Борнмут" сыграет с "Кристал Пэлас". Илья Забарный выйдет с первых минут.

Забарный сыграет свой 31-й матч за "вишенок". Он получил 3 жёлтых и одну красную карточку в сезоне.

"Брентфорд" Егора Ярмолюка сыграет с "Брайтоном". Украинец выходит в стартовом составе.

