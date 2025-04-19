В АПЛ пройдут ещё два матча с участием украинских футболистов. Попали ли Забарный и Ярмолюк в старты?
Матчи начнутся в 17:00 по киевскому времени
фото - Getty Images
В АПЛ пройдут два матча с участием украинских футболистов.
"Борнмут" сыграет с "Кристал Пэлас". Илья Забарный выйдет с первых минут.
The Chez at Palace ???? pic.twitter.com/KwMf3ndWMQ— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) April 19, 2025
Забарный сыграет свой 31-й матч за "вишенок". Он получил 3 жёлтых и одну красную карточку в сезоне.
"Брентфорд" Егора Ярмолюка сыграет с "Брайтоном". Украинец выходит в стартовом составе.
Your Bees to take on Brighton#BREBHA | #BrentfordFC pic.twitter.com/YtyjMJtZpP— Brentford FC (@BrentfordFC) April 19, 2025
Для Ярмолюка это 26-й матч. Он получил 4 жёлтые карточки.
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Все матчи начнутся в 17:00 по киевскому времени.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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