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Украинцы приняли участие в победе Трабзонспора. Какие оценки получили?

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В старте был лишь один

Украинцы приняли участие в победе Трабзонспора. Какие оценки получили?

instagram.com/trabzonspor

Новина українською

Украинские футболисты "Трабзонспора" приняли участие в матче 32-го тура Суперлиги Турции против "Аданадемирспора" (1:0).

Защитник Арсений Батагов вышел со старта и отыграл весь матч. Статистический портал Sofascore оценил его выступление в 7,3 баллов - одну из самых высоких оценок.

Полузащитник Александр Зубков вышел на замену на 57-й минуте. Результативными действиями не отличался. Его оценка за матч - 7,0 (это самая высокая среди тех, кто выходил на замену).

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Нападающий Даниил Сикан на поле не появился. В третий раз подряд весь матч он просидел на скамейке запасных.

"Трабзонспор" сейчас занимает 7-е место в турнирной таблице. До завершения чемпионата еще 6 туров.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан
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Источник:
www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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