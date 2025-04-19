Все играли в стартовых составах. Известны оценки украинцев за матчи АПЛ

Украинские футболисты приняли участие в матчах 33-го тура АПЛ. Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко отыграл все 90+ минут против "Манчестер Сити" (0:2). Его оценки от статистических порталов WhoScored и Sofascore - 6,6 и 7,0 соответственно.

Защитник "Борнмута" Илья Забарный отыграл весь матч против "Кристал Пэлес" (0:0). Его выступление было оценено в 7,6 и 8,0 баллов. Это вторые самые высокие оценки в игре.

Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк также вышел со старта. В итоге он отыграл 76 минут против "Брайтона" (4:2). Статистические ресурсы поставили ему за матч 6,6 и 6,8 баллов.