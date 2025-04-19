  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Битва за второе место. Известно, будет ли играть Соболь в матче Монако - Страсбур
В тренде

Битва за второе место. Известно, будет ли играть Соболь в матче Монако - Страсбур

Наши за границей

Будем ждать

Битва за второе место. Известно, будет ли играть Соболь в матче Монако - Страсбур

Фото - ФК Страсбур / автор невідомий

Новина українською

Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь не попал в стартовый состав команды на матч 30-го тура Лиги 1 против "Монако". Игрок останется в запасе.

Команда Соболя сейчас занимает 6-е место в чемпионате (50 очков). "Монако" имеет 2-ю позицию и 53 балла.

Поединок 30-го тура Лиги 1 "Монако" - "Страсбур" начнется в 20:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Все играли в стартовых составах. Известны оценки украинцев за матчи АПЛ
yellow-arrow
АПЛ. Победа Брентфорда Ярмолюка и безголевая ничья Борнмута Забарного
yellow-arrow
Украинцы приняли участие в победе Трабзонспора. Какие оценки получили?
Эдуард Соболь Страсбур
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Страсбур
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости