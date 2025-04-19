Битва за второе место. Известно, будет ли играть Соболь в матче Монако - Страсбур

Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь не попал в стартовый состав команды на матч 30-го тура Лиги 1 против "Монако". Игрок останется в запасе.

Команда Соболя сейчас занимает 6-е место в чемпионате (50 очков). "Монако" имеет 2-ю позицию и 53 балла.

???? La compo de nos Bleu&Blanc pour affronter Monaco !#ASMRCSA I #LaForceDunePassion I #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/p8ZO5Jqfwe — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 19, 2025

Поединок 30-го тура Лиги 1 "Монако" - "Страсбур" начнется в 20:00 по киевскому времени.