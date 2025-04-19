Битва за второе место. Известно, будет ли играть Соболь в матче Монако - Страсбур
Будем ждать
Фото - ФК Страсбур / автор невідомий
Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь не попал в стартовый состав команды на матч 30-го тура Лиги 1 против "Монако". Игрок останется в запасе.
Команда Соболя сейчас занимает 6-е место в чемпионате (50 очков). "Монако" имеет 2-ю позицию и 53 балла.
???? La compo de nos Bleu&Blanc pour affronter Monaco !#ASMRCSA I #LaForceDunePassion I #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/p8ZO5Jqfwe— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 19, 2025
Поединок 30-го тура Лиги 1 "Монако" - "Страсбур" начнется в 20:00 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Страсбур
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Путин объявил о прекращении боевых действий на 2 дня
- Кривбасс – Шахтер, Миколенко vs Сити и ответные матчи ЛЧ, ЛЕ, ЛК. Расписание футбола на 14 – 20 апреля
- Игрок Шахтера высказался по поводу своего не вызова в национальную сборную
- Миколенко придется сделать выбор. На него претендует статусный клуб АПЛ
- Красная карточка для кошелька: Милитао будет платить бывшей жене в шесть раз больше
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000