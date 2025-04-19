Реал объявил заявку на матч с Атлетиком. Вернулся ли Лунин?
Недавно снова начал тренироваться
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин попал в заявку команды на матч 32-го тура Ла Лиги против "Атлетика".
Предыдущие 3 матча мадридцев вратарь пропустил из-за травмы. Недавно Лунин вернулся к тренировкам.
????✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 19, 2025
???? @AthleticClub pic.twitter.com/HSSRE0r3Nj
"Реал" сыграет против "Атлетика" в воскресенье, 20-го апреля. Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.
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