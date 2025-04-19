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Реал объявил заявку на матч с Атлетиком. Вернулся ли Лунин?

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Недавно снова начал тренироваться

Реал объявил заявку на матч с Атлетиком. Вернулся ли Лунин?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин попал в заявку команды на матч 32-го тура Ла Лиги против "Атлетика".

Предыдущие 3 матча мадридцев вратарь пропустил из-за травмы. Недавно Лунин вернулся к тренировкам.

"Реал" сыграет против "Атлетика" в воскресенье, 20-го апреля. Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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