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Рома объявила стартовый состав на матч против Вероны. Вошел ли в него Довбик?

Наши за границей
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Волки попытаются приблизиться к зоне ЛЧ

Рома объявила стартовый состав на матч против Вероны. Вошел ли в него Довбик?

x.com/SerieA

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В 33-м туре "джаллоросси" (7 место, 54 очка) будут принимать "Верону" (14 позиция, 32 пункта). В первом круге столичная команда проиграла на выезде, пропустив решающий мяч на 88-й минуте (2:3).

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Клаудио Раньери определился с основным составом на вечерний поединок субботы. Итальянский специалист при формировании группы атаки предпочел конкурента Артема Довбика.

Украинский форвард выходил в старте в четырех предыдущих турах, отличившись двумя точными ударами. В текущем первенстве нападающий забил 11 голов и отдал 2 ассиста в 28 матчах.

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Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Александр Симченко
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