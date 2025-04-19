Рома объявила стартовый состав на матч против Вероны. Вошел ли в него Довбик?
Волки попытаются приблизиться к зоне ЛЧ
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В 33-м туре "джаллоросси" (7 место, 54 очка) будут принимать "Верону" (14 позиция, 32 пункта). В первом круге столичная команда проиграла на выезде, пропустив решающий мяч на 88-й минуте (2:3).
Клаудио Раньери определился с основным составом на вечерний поединок субботы. Итальянский специалист при формировании группы атаки предпочел конкурента Артема Довбика.
???? La nostra formazione per #RomaVerona!— AS Roma (@OfficialASRoma) April 19, 2025
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma pic.twitter.com/mzsc29yeBk
Украинский форвард выходил в старте в четырех предыдущих турах, отличившись двумя точными ударами. В текущем первенстве нападающий забил 11 голов и отдал 2 ассиста в 28 матчах.
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