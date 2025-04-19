Готов покорять Европу. Почему Александру Зубкову пора уезжать из Турции

В феврале 2025 года Александр Зубков без лишнего шума покинул донецкий "Шахтер" и подписал контракт с "Трабзонспором". Перемена казалась спорной: украинец оставлял клуб с Лигой чемпионов ради Турции, где редко кто из соотечественников раскрывался по-настоящему. Однако сегодня все иначе – Зубков превратился в одного из лучших игроков "Трабзонспора", стал ключевой фигурой в атаке и вновь попал в поле зрения европейских скаутов. Украинец – один из главных героев весны в турецкой Суперлиге. Его цифры впечатляют, а игра вдохновляет. Но нынешний уровень Зубкова, который наблюдает болельщики не потолок. И возможно в ближайшее трансферное окно будет идеальный момент сделать еще один шаг туда, где футбол жестче, а вызовы серьезнее.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад и приложил усилия для этого трансфера. Я так счастлив быть частью этого замечательного клуба. Для меня большая честь выйти на поле за Трабзонспор и играть для этих замечательных фанатов. Я с нетерпением жду начала работы", – приводит слова Александра официальный сайт турецкого клуба.

8 матчей, 4 гола, 1 ассист – это не просто сухая статистика, это отражение прогресса. Александр имеет среднюю оценку за матч – 7.55, что является весьма достойным результатом, с тем учетом, что он совсем недавно присоединился к команде. В последнем туре он оформил дубль в ворота "Ризеспора" и принес команде победу, а сам был включен в символическую сборную тура. Он не просто адаптировался – он начал доминировать. И как подтверждения этого – Александр Зубков попал в символическую сборную 31 тура в Суперлиге.

"Мы завоевали очень важные три очка. Теперь надо продолжать в том же духе. Что касается моего дубля, то я ещё в первом тайме должен был делать хет-трик: Озан отдал мне отличный пас, но я не смог воспользоваться этим моментом. Но хорошо, что в двух других случаях, когда тоже имели место отличные передачи на меня от наших защитников, я оказался в нужном месте и сыграл так, как надо было. В этих голах большой вклад наших защитников", – сказал Александр Зубков после матча.

Турецкий прорыв: цифры и факты

Переход в "Трабзонспор" произошел за 6 миллионов евро – вполне скромная сумма по меркам трансферного рынка, особенно если учитывать уровень игры, который демонстрирует Зубков. Его вклад в результат очевиден: он забивает, ассистирует, создает моменты и влияет на игру на всех фазах атаки. Но помимо слов нужны подтверждения, а лучшими аргументами в пользу любого футболиста являются цифры и факты.

"Я знал, что у Саши большой потенциал. Он вырос тактически и стал настоящим лидером. Турция – это трамплин, а не финиш", – сказал агент Зубкова.

По данным одного из футбольных ресурсов, Зубков входит в топ-10 вингеров лиги. При этом Александр может быть универсальным в контексте позиции и смело выступает на обоих флангах. Но не стоит забывать, что он уверенно себя чувствует, как ЦАП (центральный атакующий полузащитник). Украинец один из лучших в Суперлиге по количеству касаний в штрафной площади, а также не боится взять на себя ответственность и пробить по воротам. Один из его козырей – это ловкость и баланс, благодаря которым его дриблинг выглядит весьма успешным.

Футбольный интеллект Александра находится на высоком уровне, потому как его средний xG (ожидаемые голы за матч) составляет 0.41 за игру, что говорит о грамотности выбора позиций, из которых он наносит удары. А особенно это важно для игрока, который часто действует на фланге, потому как это выдающийся показатель для этой позиции. Кроме того, Зубков отлично проявляет себя в прессинге и контрпрессинге — у него высокий процент успешных отборов в чужой трети, и он регулярно возвращает мяч своей команде в опасных зонах. Это один из ключевых факторов, за который европейские клубы готовы платить большие деньги.

Тактический портрет: универсальный и умный

Зубков – не просто скоростной фланговый игрок. Его главная сила – в адаптивности. Он может играть как справа, так и слева, смещаться в центр и даже действовать "под нападающим". Благодаря своему опыту в "Ференцвароше" и "Шахтере", он умеет читать игру, использовать пространство и правильно выбирать моменты для подключения. И самое интересное в этой истории перехода, что руководство клуба, которое находится под впечатлением по сей день рассматривает еще трансферы украинских игроков.

Из сильных сторон, на которые стоит обратить внимание скаутам из топ-5 лиг Европы в глаза бросается интеллектуальная игра без мяча. В наше время это не редкость, когда речь заходит об ведущих командах Англии или же Испании. Но если брать середину турнирной таблицы той Франции, Германии или же Италии, то там с этим возникают сложности. Александр умело открывается между линиями и вводит соперника в заблуждения, тем самым получает наивыгоднейшую позицию для удара, когда на него никто не давит.

"Зубков стал умнее. Если раньше он больше полагался на физику и скорость, то теперь – на принятие решений и тайминг", – отметил украинский тренер Александр Бабич.

Александр Александрович прав, потому как на скорости далеко не уедешь, если смотреть в долгосрочной перспективе. Потому как это не соревнования по бегу и здесь важно включать голову и обыгрывать своего оппонента мозгами в том числе. Учитывая универсальность и атакующий потенциал Зубкова, его точность передач находится пока еще на отметке в 83%, но это не потолок, ведь он провел пока еще только 8 игр в Суперлиге. Также стоит отметить умение работать в ограниченном пространстве. В "Трабзонспоре" Зубков получил полную свободу в последней трети поля — и использует ее по максимуму. Он охотно берет на себя инициативу, завершает атаки и при этом не забывает о командной работе.

Почему Турция — уже не вызов

Да, турецкая лига конкурентная, атмосферная и полна сюрпризов. Но для игрока с амбициями Зубкова она становится слишком тесной. Он уже перерос уровень чемпионата, где большинство команд играют в простой футбол с минимальной тактической гибкостью. С его умением взаимодействовать, читать эпизоды и мыслить в быстром темпе, ему нужен иной уровень. Несмотря на то, что прошло еще совсем мало времени, но стоит отметить как идеально вписался Александр в игру своей команды. Потому как его показатели по результативности в 8 играх превосходят отдельно взятые сезоны в прошлых клубах.

"Если он продолжит так играть, мы его не удержим. Это уровень, достойный Германии или Франции", — заявил спортивный директор "Трабзонспора".

Более того, Зубкову важно регулярно играть на европейской арене. Лига чемпионов или хотя бы Лига Европы — это то, что поможет ему сохранить место в сборной и выйти на пик к 2026 году, когда Украина рассчитывает попасть на чемпионат мира. А учитывая, что "Трабзонспор" сейчас барахтается в середине турнирной таблицы в очередной раз внушает надежду болельщиков увидеть своего кумира где-то в сильном европейском чемпионате.

Куда двигаться?

Одним из приоритетных вариантов является Германия. Бундеслига даст более высокий темп Зубкову. Плюс ко всему многие тренера делают ставку на прессинг, в котором Александр хорош. А еще широкий простор для игры на флангах, которые также активно задействуются во многих командах. Там Зубкову точно будет комфортно, но какой клуб выбрать? Первым вариантом выступает "Фрайбург". Команда находится на грани зоны еврокубков и потенциально будет активной в летнее трансферное окно. Также тренерский штаб ставит акцент на интеллектуальных и универсальных игроков. Такие игроки, как Зубков быстро адаптируются и раскрываются в составе "Фрайбурга".

Серия А является более сложным вызовом, но почему бы и нет? Несмотря на то, что там меньше пространства – это все равно не будет серьезной проблемой. Зубков уже доказал, что умеет играть в более узких зонах. Та же "Болонья" является клубом с амбициями. Уже не раз болельщики со всего мира наблюдали на прогресс команды. Но после успешного сезона итальянский середняк покинули лидеры команды и теперь она нуждается в усилении. А учитывая системный футбол, который применяет тренерский штаб – это идеальный фон для адаптации.

Безусловно это не все команды, которые могли бы подойти Александру для дальнейшего развития. Но при выборе клуба главное понимать в каком стиле предпочитает играть тренерский штаб и уже от этого отталкиваться. Помимо Бундеслиги и Серии А есть еще французский чемпионат, который также неплохо выступает на евроарене. "Лилль", "Страсбур" – это лишь пара коллективов, где Зубков может продолжить свою карьеру и закрепиться в основном составе.

Для сборной нужен топ-клуб, чтобы удержаться

Зубков — не новичок в сборной Украины. Он уже играл на Евро и в Лиге наций, выходил против топ-соперников, но при этом не всегда получал стабильную игровую практику. Именно поэтому переход в более сильную лигу — не только карьерная цель, но и необходимость. Благодаря полученному опыту в сильнейших чемпионатах Александр может помочь тренеру национальной сборной пройти квалификацию Чемпионата мира 2026.

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"Мы хотим видеть футболистов, которые играют на высоком уровне каждую неделю. У Зубкова огромный потенциал, но важно, чтобы он не останавливался", — сказал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Здесь уместной будет фраза: "сейчас или никогда". Александру Зубкову 28 лет. Он в лучшей форме своей карьеры, показывает зрелость, лидерство и эффективность. Турция дала ему новое дыхание — за это "Трабзонспору" можно сказать спасибо. Но останавливаться здесь — значит терять момент. Сейчас, когда он в топе статистики, в форме, в символических сборных и на виду у скаутов — самое время переходить. Германия, Италия или Франция ждут. А мы, болельщики сборной Украины, только этого и хотим — чтобы Зубков не просто играл, а сиял на самом высоком уровне.