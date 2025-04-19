Бенфика против команды из топ-5. Увидим ли в старте лиссабонцев Трубина?
Важный матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды на матч 30-го тура Лиги Португалии против "Гимарайнша".
Лиссабонцы сейчас занимают второе место в таблице, имея на 3 очка меньше лидера. Соперник находится на пятой позиции.
???? ???????????? ????????!#VSCSLB • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/AcVy9LLxjL— SL Benfica (@slbenfica_en) April 19, 2025
Поединок чемпионата Португалии "Гимарайнш" - "Бенфика" начнется в 22:30 по киевскому времени.
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Источник:Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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