Бенфика против команды из топ-5. Увидим ли в старте лиссабонцев Трубина?

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды на матч 30-го тура Лиги Португалии против "Гимарайнша".

Лиссабонцы сейчас занимают второе место в таблице, имея на 3 очка меньше лидера. Соперник находится на пятой позиции.

Поединок чемпионата Португалии "Гимарайнш" - "Бенфика" начнется в 22:30 по киевскому времени.