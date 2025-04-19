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Челси припомнил гол Мудрика Фулхэму в прошлом сезоне. Футболист отреагировал грустным смайлом

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Остается только вспоминать

Челси припомнил гол Мудрика Фулхэму в прошлом сезоне. Футболист отреагировал грустным смайлом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Завтра, 20-го апреля, "Челси" сыграет против "Фулхэма" в рамках 33-го тура АПЛ. Перед этим поединком пресс-служба "синих" вспомнила победу команды в матче с "Фулхэмом" в прошлом сезоне.

Та игра завершилась со счетом 2:0. Один из голов забил украинец Михаил Мудрик. Футболист отреагировал на публикацию эмодзи со слезами.

Только одним смайлом Мудрик собрал уже более 15 тысяч лайков и более тысячи ответов. Кроме этого, в комментариях многие болельщики вспоминают Михаила.

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Источник:
Челсі
Опубликовал: Виктор Иванчук
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