Сидорчук забил за Вестерло, спасая команду от поражения. Он сыграл впервые за месяц
Аж столько минут давали еще в прошлом году
Фото: Вестерло
Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук принял участие в матче Лиги Жупиле против "Стандарта" (1:1). Он вышел на замену на 62-й минуте, при счете 0:1.
На 87-й минуте Сергею удалось отличиться голом, который принес команде ничью. Аналитический портал Sofascore оценил выступление игрока в 7,3 баллов.
Это первый матч Сидорчука за месяц. Последний раз он выходил на поле еще в середине марта. Кроме этого, полчаса игрового времени и больше в последний раз Сергей получал еще в прошлом году.
В текущем сезоне Сидорчук имеет в активе 13 матчей за "Вестерло", в которых он преимущественно выходит на замены. Отметился голом и ассистом.
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