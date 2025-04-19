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Довбик vs Верона: 1 удар, 4 паса, 9 касаний. Оценки за матч

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Украинец отыграл половину тайма

Довбик vs Верона: 1 удар, 4 паса, 9 касаний. Оценки за матч

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 33-м туре "джаллоросси" одолели дома "Верону" (1:0). Артем Довбик начал игру на скамейке запасных, но вышел на поле на 70-й минуте.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,2 и 6,7 баллов. Украинец нанес 1 удар мимо ворот, в одном эпизоде ​​успешно использовал дриблинг, сделал 9 касаний, 4 передачи (все точные), выиграл борьбу за позицию в одном моменте.

Также украинец трижды терял мяч и проиграл оба единоборства за второй этаж.

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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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