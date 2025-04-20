Бенфика выдержала давление Гимараинша – Трубину не забили. Оценки украинца за матч
Сильный поединок от Анатолия
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 30-м туре "орлы" в гостях уверенно победили "Гимараинш", а Эвангелос Павлидис оформил дубль (3:0). Впрочем, счет не совсем отражает содержание поединка. Тем более, что до 77-й минуты лиссабонский клуб имел минимальное преимущество. "Витория" создала немало моментов (16-8 по ударам), но все решила реализация и действия голкиперов. Анатолий Трубин оказался надежнее своего оппонента.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 8,0 и 8,2 балла. Больше получил только Павлидис (дважды по 8,5). Вратарь "красных" совершил 6 сейвов, в одном эпизоде успешно вышел на мяч, сделал 5 сейвов из-за пределов штрафной.
Также Анатолий осуществил 48 касаний, 69% точных пасов (25/36), 5 длинных точных передач и в одном моменте сделал вынос мяча.
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