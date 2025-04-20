Лунин с травмированными одноклубниками снялся в рекламе

Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль и Эдер Милитао вместе снялись в рекламе солнцезащитного средства. Украинский голкипер "Реала" подсказывал бразильцу, куда нужно наносить крем, чтобы защитить кожу.

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Андрей последний раз появлялся на поле 1 апреля в ответном матче ½ финала Кубка Испании против "Реал Сосьедада" (4:4). Впоследствии он пропустил более 10 дней из-за повреждения.

Даниэль травмировал колено еще в октябре 2024 года и точно выбыл до конца сезона. Эдер находится в лазарете с ноября и также вернется в расположение не раньше лета.