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Лунин с травмированными одноклубниками снялся в рекламе

Наши за границей

Получилось достаточно креативно

Лунин с травмированными одноклубниками снялся в рекламе

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль и Эдер Милитао вместе снялись в рекламе солнцезащитного средства. Украинский голкипер "Реала" подсказывал бразильцу, куда нужно наносить крем, чтобы защитить кожу.

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Андрей последний раз появлялся на поле 1 апреля в ответном матче ½ финала Кубка Испании против "Реал Сосьедада" (4:4). Впоследствии он пропустил более 10 дней из-за повреждения.

Даниэль травмировал колено еще в октябре 2024 года и точно выбыл до конца сезона. Эдер находится в лазарете с ноября и также вернется в расположение не раньше лета.

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Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль Андрей Лунин Эдер Милитао
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Источник:
Heliocare, Endocare y más
Опубликовал: Александр Симченко
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