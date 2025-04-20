Клуб Чеберка проиграл Интер Майами. Украинец не вышел в старте, но сыграл

В девятом туре MLS "Коламбус Крю" встречался дома с "Интером Майами". Матч завершился со счётом 0:1 в пользу гостей.

"Героны" забили единственный гол на 30 минуте благодаря точному удару Кремаски. Ассистентом стал Луис Суарес, который записавший в свой актив пятую результативную передачу в восьми поединках этого сезона.

Украинский центрбек Евгений Чеберко вышел на поле на старте второго тайма. Он сыграл впервые за два матча.

Лионель Месси, Хорди Альба и Серхио Бускетс провели полный матч за "Интер". Луис Суарес сыграл 68 минут.

Теперь у команд одинаковое количество зачетных пунктов – по 18. Правда, у "геронов" есть еще матч в запасе. Они идут на третьем месте в турнирной таблице Восточной Конференции, Коламбус занимает четвертую строчку. У лидеров "Шарлотта" и "Цинцинатти" по 19 очков.