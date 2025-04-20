18-летний украинец дебютировал в старте в MLS, Сваток провел полный матч за Остин
Как украинцы сыграли в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 19 на 20 апреля по центральноевропейскому времени кроме "Коламбуса Крю" Евгения Чеберко сыграли команды еще трех футболистов, которые представляют Украину в MLS.
18-летний Геннадий Синчук впервые вышел в старте "Клуб де фут Монреаль". Он провел на поле 70 минут: оформил три дриблинга, два подката, подал три угловых и сделал 17 точных передач с 19 (88%).
В итоге его команда сыграла против “Орландо Сити” со счетом 0:0 – это первое набранное очко за последние три матча. Для Синчука это второй поединок в MLS. На прошлой неделе он вышел на поле после перерыва во встрече с "Шарлоттом".
Александр Сваток провел весь поединок в составе "Остина", который со счетом 1:0 победил "Лос-Анджелес Гэлакси". Команда украинца сейчас идет на втором месте в Западной Конференции.
Артем Смоляков не вышел на поле за ФК Лос-Анджелес в выездном матче против “Портленд Тимберс”. В общей сложности 21-летний украинец уже три поединка остается на скамье для запасных.
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