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18-летний украинец дебютировал в старте в MLS, Сваток провел полный матч за Остин

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Как украинцы сыграли в MLS

18-летний украинец дебютировал в старте в MLS, Сваток провел полный матч за Остин

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 19 на 20 апреля по центральноевропейскому времени кроме "Коламбуса Крю" Евгения Чеберко сыграли команды еще трех футболистов, которые представляют Украину в MLS.

18-летний Геннадий Синчук впервые вышел в старте "Клуб де фут Монреаль". Он провел на поле 70 минут: оформил три дриблинга, два подката, подал три угловых и сделал 17 точных передач с 19 (88%).

В итоге его команда сыграла против “Орландо Сити” со счетом 0:0 – это первое набранное очко за последние три матча. Для Синчука это второй поединок в MLS. На прошлой неделе он вышел на поле после перерыва во встрече с "Шарлоттом".

Александр Сваток провел весь поединок в составе "Остина", который со счетом 1:0 победил "Лос-Анджелес Гэлакси". Команда украинца сейчас идет на втором месте в Западной Конференции.

Артем Смоляков не вышел на поле за ФК Лос-Анджелес в выездном матче против “Портленд Тимберс”. В общей сложности 21-летний украинец уже три поединка остается на скамье для запасных.

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Александр Сваток Евгений Чеберко Артем Смоляков Геннадий Синчук
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