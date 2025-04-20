Украинский вингер одного из аутсайдеров чемпионата Польши прокомментировал ближайший матч против "Легии".

Футболист "Лехии" Максим Хлань оценил сильные стороны соперника, но заявил, что команда готова победить.

"Касаемо последнего матча, то я не вижу таких слабых мест, они очень хорошо сыграли против "Челси". Я смотрел весь матч, и это хорошая команда. Мы хотим выиграть этот матч, нам нужно сосредоточиться и использовать свои сильные стороны.

Перед брифингом состоялась встреча с тренером, на которой мы обсудили сильные и слабые стороны "Легии". Я не буду сейчас об этом говорить, но мы все знаем и будем хорошо подготовлены.

Это правда, мы хорошо играем против сильнейших команд. Нам нужно улучшить свою форму в гостях, потому что мы хорошо играем на своем стадионе и перед нашими болельщиками", - сказал Хлань.