  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинский вингер одного из аутсайдеров чемпионата Польши прокомментировал ближайший матч против Легии
В тренде

Украинский вингер одного из аутсайдеров чемпионата Польши прокомментировал ближайший матч против Легии

Наши за границей

Надеется на лучшее

Украинский вингер одного из аутсайдеров чемпионата Польши прокомментировал ближайший матч против Легии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер одного из аутсайдеров чемпионата Польши прокомментировал ближайший матч против "Легии".

Футболист "Лехии" Максим Хлань оценил сильные стороны соперника, но заявил, что команда готова победить.

"Касаемо последнего матча, то я не вижу таких слабых мест, они очень хорошо сыграли против "Челси". Я смотрел весь матч, и это хорошая команда. Мы хотим выиграть этот матч, нам нужно сосредоточиться и использовать свои сильные стороны.

Перед брифингом состоялась встреча с тренером, на которой мы обсудили сильные и слабые стороны "Легии". Я не буду сейчас об этом говорить, но мы все знаем и будем хорошо подготовлены.

Это правда, мы хорошо играем против сильнейших команд. Нам нужно улучшить свою форму в гостях, потому что мы хорошо играем на своем стадионе и перед нашими болельщиками", - сказал Хлань.

Также украинец рассказал о своей игровой форме.

"В последнее время я был не в лучшей форме для голов. Самое главное, что команда победила, и именно на этом я сосредоточен. Осталось еще шесть матчей, посмотрим, как все сложится. Мы работаем каждый день, чтобы играть лучше, и я думаю, что все будет хорошо. Нам просто нужна поддержка болельщиков и вера", - заявил Хлань.

В этом сезоне Максим Хлань сыграл в 24-х матчах Чемпионата Польши, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч "Лехии Гданськ" против "Легии" состоится 21 апреля в 18:30 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
18-летний украинец дебютировал в старте в MLS, Сваток провел полный матч за Остин
yellow-arrow
Клуб Чеберка проиграл Интер Майами. Украинец не вышел в старте, но сыграл
yellow-arrow
Рома – Верона 1:0. Видео гола и обзор матча
Лехия (Гданьск) Максим Хлань
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Lechia
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости