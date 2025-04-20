Украинский вингер одного из аутсайдеров чемпионата Польши прокомментировал ближайший матч против Легии
Надеется на лучшее
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер одного из аутсайдеров чемпионата Польши прокомментировал ближайший матч против "Легии".
Футболист "Лехии" Максим Хлань оценил сильные стороны соперника, но заявил, что команда готова победить.
"Касаемо последнего матча, то я не вижу таких слабых мест, они очень хорошо сыграли против "Челси". Я смотрел весь матч, и это хорошая команда. Мы хотим выиграть этот матч, нам нужно сосредоточиться и использовать свои сильные стороны.
Перед брифингом состоялась встреча с тренером, на которой мы обсудили сильные и слабые стороны "Легии". Я не буду сейчас об этом говорить, но мы все знаем и будем хорошо подготовлены.
Это правда, мы хорошо играем против сильнейших команд. Нам нужно улучшить свою форму в гостях, потому что мы хорошо играем на своем стадионе и перед нашими болельщиками", - сказал Хлань.
Также украинец рассказал о своей игровой форме.
"В последнее время я был не в лучшей форме для голов. Самое главное, что команда победила, и именно на этом я сосредоточен. Осталось еще шесть матчей, посмотрим, как все сложится. Мы работаем каждый день, чтобы играть лучше, и я думаю, что все будет хорошо. Нам просто нужна поддержка болельщиков и вера", - заявил Хлань.
В этом сезоне Максим Хлань сыграл в 24-х матчах Чемпионата Польши, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
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Матч "Лехии Гданськ" против "Легии" состоится 21 апреля в 18:30 по киевскому времени.
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