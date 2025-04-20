Двигаемся к цели. Трубин прокомментировал последние матчи сезона для Бенфики

Украинский вратарь Анатолий Трубин, который защищает цвета "Бенфики", прокомментировал последние матчи португальского клуба.

В своем посте в Instagram, голкипер заявил, что необходимо поддерживать концентрацию и двигаться к цели.

"Финальная часть сезона - это о концентрации. Без эмоций - только четкая работа. Каждый шаг важен. Двигаемся к цели", - написал Трубин.

В матче против "Витории Гимарайнш" Анатолий Трубин отстоял на ноль и сделал 6 сейвов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Анатолий Трубин в этом сезоне в чемпионате Португалии сыграл 28 матчей, в которых пропустил 25 голов. Еще 12 матчей закончились "всухую".