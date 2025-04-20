Болельщики Бенфики в восторге от игры Трубина. Комментарии португальского СМИ

Болельщики "Бенфики" в восторге от игры Трубина.

Португальское издание Record собрало комментарии фанатов "орлов" по игре украинского голкипера.

Бывший игрок "Бенфики" Альваро Магальес отметил физический и психологический аспект игры Трубина.

"Это стоило эффективности "Бенфики". Они прошли через трудные моменты и забили, когда "Витория" была на вершине, а Трубин сделал два фантастических сейва.

У него не было отличной игры, но в это время физические и психологические аспекты имеют основополагающее значение", - сказал Магальес.