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Болельщики Бенфики в восторге от игры Трубина. Комментарии португальского СМИ

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Украинцем продолжают восхищаться

Болельщики Бенфики в восторге от игры Трубина. Комментарии португальского СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Болельщики "Бенфики" в восторге от игры Трубина.

Португальское издание Record собрало комментарии фанатов "орлов" по игре украинского голкипера.

Бывший игрок "Бенфики" Альваро Магальес отметил физический и психологический аспект игры Трубина.

"Это стоило эффективности "Бенфики". Они прошли через трудные моменты и забили, когда "Витория" была на вершине, а Трубин сделал два фантастических сейва.

У него не было отличной игры, но в это время физические и психологические аспекты имеют основополагающее значение", - сказал Магальес.

Музыкант Антониу Мануэль Рибейро отметил выдающийся матч голкипера.

"Игра была непростой, особенно в первом тайме. Это был первый финал. Павлидис и Каррерас нас порадовали, но игра была за Трубиным.

"Слава" Трубину, который пять раз предотвратил гол", - написал болельщик.

Бывший менеджер Браз Фраде отметил особенный матч Трубина.

"Великолепный результат, с неземным Трубиным, сдерживающим "Бенфику", и очень хорошим Павлидисом. В дополнение к команде, где игроки никогда не сдерживались. Боевой дух был там от начала до конца", - сказал Фраде.

Напомним, что Анатолий Трубин в матче против "Гимарайнш" сделал 6 сейвов и сохранил ворота "сухими". Оценки голкипера смотрите на сайте.

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Матч закончился со счётом 3:0 в пользу "Бенфики".

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Источник:
Record
Опубликовал: Владислав Прийменко
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