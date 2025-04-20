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Не считает одним из лучших. Тренер Бенфики прокомментировал матч против Витории и оценил игру Трубина

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Не считает одним из лучших. Тренер Бенфики прокомментировал матч против Витории и оценил игру Трубина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Бенфики" прокомментировал матч против Витории и оценил игру Трубина.

Бруно Лаже отметил, что команда провела два разных тайма.

"У нас была другая расстановка во втором тайме, в перерыве мы успокоили игроков, переставили некоторых игроков, и я думаю, что мы сыграли гораздо лучше во втором тайме. Был очень хороший шанс от Андреаса Шельдерупа, отличный сейв от Бруно Варелы,

Трубин также сделал несколько очень хороших сейвов, голевые возможности появились, мы забили, и я считаю, что мы справедливо победили. Трудная игра на очень сложном стадионе против отличной команды с очень хорошими результатами, и это три важных очка на нашем пути", - сказал Лаже.

При этом тренер не считает Трубина одним из лучших игроков.

"Если я говорю, что Флорентино Тино лучший, то Трубин — нет. Трубин сделал несколько хороших сейвов, как и Бруно Варела. Но работа Трубина была очень важна, как и работа всей команды", - заявил тренер.

Напомним, что "Бенфика" обыграла "Викторию Гимарайнш" со счётом 3:0. Анатолий Трубин сделал 6 сейвов.

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Сейчас "орлы" занимают второе место в турнирной таблице с 72-мя баллами. Равное количество очков с лидирующим "Спортингом", но хуже разница мячей.

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Источник:
Benfica
Опубликовал: Владислав Прийменко
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