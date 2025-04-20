Ассист и игра левым защитником. Какие оценки получил Зинченко за полный матч АПЛ?
Отыграл все 90 минут
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко принял участие в матче 33-го тура АПЛ против "Ипсвича" (0:3). Он вышел из стартового состава на позиции левого защитника. Отыграл 90 минут.
В этом матче Александр отличился ассистом. Кроме этого, отдал 94% точных пасов, выполнил 2 навеса, 3 удачных лонгбола из 6-ти, нанес удар мимо ворот, заблокировал удар, имел 2 отбора.
Статистически аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление Зинченко в этом поединке в высокие 7,4 и 7,7 балла.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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