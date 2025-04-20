Степаненко отыграл 10 минут за Эюпспор. Какую оценку получил украинец
Возможно, нормальная
instagram.com/eyupsporkulubu
Тарас Степаненко вышел на 10 минут в матче "Эюпспора".
Украинский полузащитинк появился на поле на 86-й минуте. Совершил 3 касания, сделал 67% точных передач, выиграл одну дуэль в воздухе и проиграл одну на поле. Один раз футболист сфолил.
Голами и результативными действиями украинец не отмечался.
Оценка по WhoScored – 6, 1 балл.
Оценка по SofaScore – 6,5 баллов
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Эюпспор" проиграл "Ризеспору" со счётом 0:1.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Болельщики Бенфики в восторге от игры Трубина. Комментарии португальского СМИ
- Мирон Маркевич объяснил неожиданное поражение Шахтера в матче против Колоса
- За первые шесть часов "перемирия" Россия провела 19 штурмовых действий – Зеленский
- Готов покорять Европу. Почему Александру Зубкову пора уезжать из Турции
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000