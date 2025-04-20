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Степаненко отыграл 10 минут за Эюпспор. Какую оценку получил украинец

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Степаненко отыграл 10 минут за Эюпспор. Какую оценку получил украинец

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Тарас Степаненко вышел на 10 минут в матче "Эюпспора".

Украинский полузащитинк появился на поле на 86-й минуте. Совершил 3 касания, сделал 67% точных передач, выиграл одну дуэль в воздухе и проиграл одну на поле. Один раз футболист сфолил.

Голами и результативными действиями украинец не отмечался.

Оценка по WhoScored – 6, 1 балл.

Степаненко отыграл 10 минут за Эюпспор. Какую оценку получил украинец - изображение 1

Оценка по SofaScore – 6,5 баллов

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"Эюпспор" проиграл "Ризеспору" со счётом 0:1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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