Сарнавский не сыграет в матче Лехии Гданьск. Тренер назвал причину

Украинский голкипер Богдан Сарнавский не сыграет в матче Лехии Гданьск.

Тренер польской команды Джон Карвер заявил, что у вратаря воспаление сухожилия и он не сможет сыграть в матче.

"Все готовы, кроме Богдана Сарнавски, у которого проблемы с ахилловым сухожилием. У него воспаление сухожилия, и эта проблема продолжается уже довольно давно – еще со времен сбора в Турции", - заявил Карвер.

В этом сезоне Богдан Сарнавский провёл 15 матчей за польский клуб, в которых пропустил 25 голов и ещё 3 матча отстоял всухую.

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"Лехия Гданськ" сыграет с "Легией" 21 апреля. Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.