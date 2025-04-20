Лунин возвращается. Реал объявил состав на матч с Атлетиком
3 матча отсутствовал
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вернулся в заявку команды. Вратарь оказался в запасе на игру с "Атлетиком" в 32-м туре Ла Лиги.
Напомним, Лунин отсутствовал последние 3 матча из-за травмы.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 20, 2025
???? @AthleticClub
???? @UnicajaBanco pic.twitter.com/BUHLqGbBV7
Поединок Примеры "Реал" (2-е место) - "Атлетик" (4-е место) начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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