18-летний украинец признан лучшим игроком матча в MLS
Хороший старт
Фото: facebook.com/cfmontreal
В воскресенье, 20 апреля состоялся матч 9-го тура МЛС, в котором "Монреаль" на своем поле принимал "Орландо Сити". Поединок завершился ничьей 0:0.
В стартовом состав хозяев впервые вышел украинский вингер Геннадий Синчук. Он провел на поле 70 минут, результативными действиями не отличился. По итогам поединка Синчук стал лучшим игроком встречи по версии клуба.
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Напомним, в январе "Болонья" приобрела украинца у "Металлиста". Он проведет полгода в "Монреале" на правах аренды, после чего присоединится к "красно-синим" - клубы имеют общего владельца.
Hennadii Synchuk est votre Étoile du match @airtransat ce soir ⭐️— CF Montréal (@cfmontreal) April 20, 2025
Your Air Transat Star of the Game tonight: Hennadii Synchuk ????#CFMTL pic.twitter.com/gQH6pA6Wzw
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