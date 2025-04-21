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18-летний украинец признан лучшим игроком матча в MLS

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18-летний украинец признан лучшим игроком матча в MLS

Фото: facebook.com/cfmontreal

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В воскресенье, 20 апреля состоялся матч 9-го тура МЛС, в котором "Монреаль" на своем поле принимал "Орландо Сити". Поединок завершился ничьей 0:0.

В стартовом состав хозяев впервые вышел украинский вингер Геннадий Синчук. Он провел на поле 70 минут, результативными действиями не отличился. По итогам поединка Синчук стал лучшим игроком встречи по версии клуба.

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Напомним, в январе "Болонья" приобрела украинца у "Металлиста". Он проведет полгода в "Монреале" на правах аренды, после чего присоединится к "красно-синим" - клубы имеют общего владельца.

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Монреаль Геннадий Синчук
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Источник:
CF Montréal
Опубликовал: Алина Ерофеева
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