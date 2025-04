18-летний украинец признан лучшим игроком матча в MLS

В воскресенье, 20 апреля состоялся матч 9-го тура МЛС, в котором "Монреаль" на своем поле принимал "Орландо Сити". Поединок завершился ничьей 0:0.

В стартовом состав хозяев впервые вышел украинский вингер Геннадий Синчук. Он провел на поле 70 минут, результативными действиями не отличился. По итогам поединка Синчук стал лучшим игроком встречи по версии клуба.

Напомним, в январе "Болонья" приобрела украинца у "Металлиста". Он проведет полгода в "Монреале" на правах аренды, после чего присоединится к "красно-синим" - клубы имеют общего владельца.

Hennadii Synchuk est votre Étoile du match @airtransat ce soir ⭐️



Your Air Transat Star of the Game tonight: Hennadii Synchuk ????#CFMTL pic.twitter.com/gQH6pA6Wzw