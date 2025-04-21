Анчелотти рассказал, сможет ли сыграть Лунин в матче против Барселоны в финале Кубка Испании

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мыслями о выборе голкипера на финальный матч Кубка Испании против "Барселоны".

"Кто будет играть в воротах? Это может быть или Андрей Лунин, или Тибо Куртуа, хотя я также не исключаю возможность появления Франа Гонсалеса, который тоже демонстрирует хорошую игру".

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Напомним, что "Реал" встретится с "Барселоной" в финале Кубка Испании, который состоится в субботу, 26-го апреля. Начало игры в 23:00 по киевскому времени.