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Украинский тренер официально покинул зарубежный клуб

Наши за границей

Вместе с командой он выиграл Кубок страны и бронзовые медали чемпионата

Украинский тренер официально покинул зарубежный клуб

Фото: fc-aktobe.kz

Новина українською

Украинский специалист Игорь Леонов подтвердил информацию о своем уходе с поста главного тренера казахстанского "Актобе".

"Да, я ушел с поста главного тренера. Сейчас занят вопросами ухода", - отметил Леонов.

Клуб также официально уже сообщил об уходе тренера.

Леонов возглавил "Актобе" в сентябре 2024 года. Под его руководством команда провела 14 матчей, одержала восемь побед, одну ничью и потерпела пять поражений. В 2024 году клуб стал обладателем Кубка и бронзовым призером чемпионата Казахстана.

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Добавим, что 57-летний украинский специалист известен своей работой в структуре донецкого "Шахтера", киевского "Арсенала", "Миная" и винницкой "Нивы".

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Игорь Леонов Актобе
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Источник:
Sports24.kz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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