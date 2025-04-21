Украинский тренер официально покинул зарубежный клуб

Украинский специалист Игорь Леонов подтвердил информацию о своем уходе с поста главного тренера казахстанского "Актобе".

"Да, я ушел с поста главного тренера. Сейчас занят вопросами ухода", - отметил Леонов.

Клуб также официально уже сообщил об уходе тренера.

Леонов возглавил "Актобе" в сентябре 2024 года. Под его руководством команда провела 14 матчей, одержала восемь побед, одну ничью и потерпела пять поражений. В 2024 году клуб стал обладателем Кубка и бронзовым призером чемпионата Казахстана.

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Добавим, что 57-летний украинский специалист известен своей работой в структуре донецкого "Шахтера", киевского "Арсенала", "Миная" и винницкой "Нивы".