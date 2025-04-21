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Получил признание. Трубин попал в символическую команду недели в чемпионате Португалии

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Украинец заслужил место в одиннадцатке лучших футболистов 30-го тура местной лиги

Получил признание. Трубин попал в символическую команду недели в чемпионате Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин попал в символическую команду недели в чемпионате Португалии по итогам 30-го тура благодаря невероятной игре в выездном матче против "Витории" (0:3).

Отметим, что Трубин выполнил 6 сейвов в этом поединке, а также в одном эпизоде успешно вышел на мяч, чем помог "орлам" набрать важные три очка и приблизить команду к борьбе за чемпионство со "Спортингом", с которым они имеют одинаковое количество очков за четыре до конца — по 72 балла.

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Также добавим, что в текущем сезоне 23-летний Анатолий Трубин провел 18 "сухих" матчей в 43 поединках за "Бенфику" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Бенфика (Лиссабон) чемпионат Португалии Анатолий Трубин
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Источник:
Liga Portugal
Опубликовал: Андрей Журба
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