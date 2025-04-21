Зинченко высказался о борьбе за место в основе Арсенала

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко после победы над "Ипсвичем" (4:0) в матче 33-го тура АПЛ рассказал, как оценивает конкуренцию в команде.

Стоит отметить, что украинец вышел в основе, провел на поле все 90 минут и отметился результативной передачей.

"Борьба за стартовое место в команде? Единственный победитель во всем этом клуб. Мы все боремся за такие возможности и тем самым показываем, что хотим быть частью этой невероятной команды", - сказал Зинченко.

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"Арсенал" занимает 2-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 66 пунктов.