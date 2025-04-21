Бущан третий матч подряд не попадает в заявку Аль-Шабаба на поединки чемпионата Саудовской Аравии
Георгию стоит задуматься
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В поенедельник, 21 апреля, в чемпионате Саудовской Аравии состоялся матч 29-го тура, в котором "Аль-Шабаб" на выезде играет с "Аль-Хилялем".
Интересно, что украинского кипера "Аль-Шабаба" Георгия Бущана уже в третий раз подряд не оказалось в заявке на матч. Украинец также не играл и неделю назад в матче 27-го и 28-го туров чемпионата.
По какой причине украинец отсутствовал три матча подряд, остается неизвестным.
Напомним, что Бущан перебрался в Саудовскую Аравию этой зимой, и с того момента сыграл за "Аль-Шабаб" 8 матчей, в которых пропустил 16 голов.
11 Lions chosen by @fatihterim ????????#YallaShabab ???? pic.twitter.com/K9GSraQrB1— AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) April 21, 2025
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