Четыре украинских игрока Лехии узнали свои оценки за матч с Легией

"Легия Варшава" сыграла против "Лехии Гданьск", в которой выступают украинские футболисты (2:1).

В составе "Лехии" вышли 4 наших соотечественников - вингер Максим Хлань, нападающий Богдан Вьюнник, полузащитник Антон Царенко и хавбек Иван Желизко.

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После завершения поединка статистический портал Sofascore оценил игру украинцев: Желизко за 97% точных передач получил 6.9, Антон, вышедший на замену на 56-й минуте, — 6.5, Максиму поставили 6.4 за 23 касания к мячу, а Вьюннику за 6/9 точных передач - 6.4.



