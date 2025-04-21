  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Четыре украинских игрока Лехии узнали свои оценки за матч с Легией
В тренде

Четыре украинских игрока Лехии узнали свои оценки за матч с Легией

Наши за границей

Известны оценки за матч

Четыре украинских игрока Лехии узнали свои оценки за матч с Легией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Легия Варшава" сыграла против "Лехии Гданьск", в которой выступают украинские футболисты (2:1).

В составе "Лехии" вышли 4 наших соотечественников - вингер Максим Хлань, нападающий Богдан Вьюнник, полузащитник Антон Царенко и хавбек Иван Желизко.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

После завершения поединка статистический портал Sofascore оценил игру украинцев: Желизко за 97% точных передач получил 6.9, Антон, вышедший на замену на 56-й минуте, — 6.5, Максиму поставили 6.4 за 23 касания к мячу, а Вьюннику за 6/9 точных передач - 6.4.


По теме
yellow-arrow
Жирона в чемпионате Испании сыграет с Бетисом. Известно, есть ли в старте Цыганков
yellow-arrow
Бущан третий матч подряд не попадает в заявку Аль-Шабаба на поединки чемпионата Саудовской Аравии
yellow-arrow
Шахтер – Динамо, Барселона – Реал, полуфиналы Кубка Украины. Расписание футбола на 21 – 27 апреля
Легия (Варшава) Лехия (Гданьск) Максим Хлань Богдан Вьюнник Антон Царенко Иван Желизко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости