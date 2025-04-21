Жирона в чемпионате Испании сыграет с Бетисом. Известно, есть ли в старте Цыганков
Стартовые составы команд
gironafc.cat
Сегодня, 21 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором "Жирона" примет "Бетис".
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
В стартовом составе каталонцев выйдет украинский хавбек Виктор Цыганков.
Напомним, что UA-Футбол проведет
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