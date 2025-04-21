  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Жирона в чемпионате Испании сыграет с Бетисом. Известно, есть ли в старте Цыганков
В тренде

Жирона в чемпионате Испании сыграет с Бетисом. Известно, есть ли в старте Цыганков

Наши за границей

Стартовые составы команд

Жирона в чемпионате Испании сыграет с Бетисом. Известно, есть ли в старте Цыганков

gironafc.cat

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором "Жирона" примет "Бетис".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

В стартовом составе каталонцев выйдет украинский хавбек Виктор Цыганков.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Жирона" - "Бетис".

По теме
yellow-arrow
Четыре украинских игрока Лехии узнали свои оценки за матч с Легией
yellow-arrow
Бущан третий матч подряд не попадает в заявку Аль-Шабаба на поединки чемпионата Саудовской Аравии
yellow-arrow
Шахтер – Динамо, Барселона – Реал, полуфиналы Кубка Украины. Расписание футбола на 21 – 27 апреля
Бетис (Севилья) Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости