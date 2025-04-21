Статистические порталы оценили игру Цыганкова в матче против Бетиса

21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги, в котором "Жирона" Виктора Цыганкова сыграла против "Реал Бетиса" (1:3).

Украинец вышел в стартовом составе команды и отыграл до финального свистка.

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Цыганков преуспел в двух удачных обводках из восьми, выиграл 2 воздушных единоборства, сделал 59 касаний к мячу и отдал 84% точных передач и 1 ключевой пас.