Украинец спас свою команду в Экстраклясе от поражения в конце встречи

В 29-м туре чемпионата Польши "Пуща" принимала "Радомяк" (2:2). Гости дважды выходили вперед, но в обоих случаях теряли преимущество.

Читайте также Польский клуб Пуща подписал украинского защитника Романа Якубу

На 90+1 минуте 23-летний защитник Роман Якуба отправил мяч в сетку ворот, а хозяева ушли от поражения. "Пуща" поднялась на 15-ю позицию (27 очков) и опередила другой коллектив с украинцами – "Лехию".

Роман в текущем первенстве провел 28 матчей, трижды отличился и заработал 5 предупреждений. Всего в его активе 86 поединков в составе клуба во всех соревнованиях (10 результативных действий, 12 желтых карточек).