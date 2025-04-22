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Украинец спас свою команду в Экстраклясе от поражения в конце встречи

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Поразил ворота в компенсированное время

Украинец спас свою команду в Экстраклясе от поражения в конце встречи

Фото: puszcza-niepolomice.pl

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В 29-м туре чемпионата Польши "Пуща" принимала "Радомяк" (2:2). Гости дважды выходили вперед, но в обоих случаях теряли преимущество.

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На 90+1 минуте 23-летний защитник Роман Якуба отправил мяч в сетку ворот, а хозяева ушли от поражения. "Пуща" поднялась на 15-ю позицию (27 очков) и опередила другой коллектив с украинцами – "Лехию".

Роман в текущем первенстве провел 28 матчей, трижды отличился и заработал 5 предупреждений. Всего в его активе 86 поединков в составе клуба во всех соревнованиях (10 результативных действий, 12 желтых карточек).

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Источник:
Ekstraklasa
Опубликовал: Александр Симченко
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