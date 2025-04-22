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Летом Довбик может сменить клуб в Италии, – Tutto Calcio Estero

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Летом Довбик может сменить клуб в Италии, – Tutto Calcio Estero

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

По информации источника, украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик в ближайшее межсезонье может сменить клубную прописку – "Ювентус" заинтересован в трансфере форварда.

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В туринском гранде готовятся к серьезным изменениям в атаке. Душан Влахович, вероятно, покинет команду, а выкуп арендованного у ПСЖ Рандаля Коло Муани пока не планируется.

"Старая синьора" видит в Довбике ключевую фигуру в перестройке нападения и готова выложить за игрока 50 млн евро. Впрочем, "Рома" пока не рассматривает вариант с продажей украинца даже за такую ​​сумму.

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Источник:
Tutto Calcio Estero
Опубликовал: Александр Симченко
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