Летом Довбик может сменить клуб в Италии, – Tutto Calcio Estero
Начинается новая сага?
Getty Images / Global Images Ukraine
По информации источника, украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик в ближайшее межсезонье может сменить клубную прописку – "Ювентус" заинтересован в трансфере форварда.
В туринском гранде готовятся к серьезным изменениям в атаке. Душан Влахович, вероятно, покинет команду, а выкуп арендованного у ПСЖ Рандаля Коло Муани пока не планируется.
"Старая синьора" видит в Довбике ключевую фигуру в перестройке нападения и готова выложить за игрока 50 млн евро. Впрочем, "Рома" пока не рассматривает вариант с продажей украинца даже за такую сумму.
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Источник:Tutto Calcio Estero
Опубликовал: Александр Симченко
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