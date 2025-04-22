"Бог дал Зубкову все таланты". Легенда Трабзонспора восхищается игрой украинца
Не жалел добрых слов
Фото: Trabzonspor
Бывший футболист турецкого "Трабзонспора" Али Кемаль Денизджи высоко оценил игру украинского вингера команды Александра Зубкова.
"Он отдает все силы на поле ради команды. У него огромные амбиции и желания, а его видения поля делают украинца настоящим лидером команды.
Есть одна истина: Бог дал ему все таланты. Вы можете спросить это у любого человека, даже у продавца выпечки – он скажет вам также. Когда Александр в оптимальной форме, ни у кого нет шансов. Он собрал все звезды. Такой характер у Зубкова", – сказал Денизджи.
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Зубков перешел в "Трабзонспор" из "Шахтера" этой зимой. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей за турецкий клуб, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.
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