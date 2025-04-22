"Бог дал Зубкову все таланты". Легенда Трабзонспора восхищается игрой украинца

Бывший футболист турецкого "Трабзонспора" Али Кемаль Денизджи высоко оценил игру украинского вингера команды Александра Зубкова.

"Он отдает все силы на поле ради команды. У него огромные амбиции и желания, а его видения поля делают украинца настоящим лидером команды.

Есть одна истина: Бог дал ему все таланты. Вы можете спросить это у любого человека, даже у продавца выпечки – он скажет вам также. Когда Александр в оптимальной форме, ни у кого нет шансов. Он собрал все звезды. Такой характер у Зубкова", – сказал Денизджи.