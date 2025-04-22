"Для футболистов это был шок". Леонов рассказал, почему он покинул тренерский мостик казахстанского гранда

Украинский специалист Игорь Леонов прокомментировал свое решение уйти в отставку с поста главного тренера казахстанского "Актобе".

- Этому решению был ряд причин. Но будем придерживаться официальной версии - по семейным обстоятельствам. Я сам подал в отставку.

- Вы общались с руководством клуба по поводу вашей отставки?

- Конечно. И это было не руководство "Актобе", а аким Актюбинской области (в Украине это как глава областной государственной администрации). У нас с Асхатом Шахаровым сложились очень хорошие отношения. Я всегда мог к нему обратиться за помощью. Тем более, что в прошлом он был спортсменом, поэтому делал все возможное для развития спорта и футбола, в частности, в регионе.

Мы обсудили мое решение. Асхат Берлешевич вошел в мое положение. Поэтому мы и расстались друзьями.

- Как в команде отреагировали на ваш уход?

- Если я правильно прочитал по лицам многих футболистов, для них это был шок. Мы пообщались, и я сказал им, что такое футбольная жизнь, особенно тренерская. Ведь можно проработать и 10 лет, а можно всего два месяца. Я пожелал команде удачи, чтобы они смотрели только вверх турнирной таблицы чемпионата Казахстана.

У меня со всем коллективом был контакт, мы были почти как семья.

- Какую задачу ставили перед командой на 2025 год?

- Вместе с акимом области мы поставили цель - выиграть чемпионат и выйти в групповой раунд еврокубков.

А я еще хотел снова выиграть Кубок Казахстана. Жаль, что поражение от "Жениса" пришлось как раз на тот период, когда у нас в команде было много травмированных, в частности, два основных центральных защитника, а молодежь не выдержала этого экзамена.

Я по жизни максималист, поэтому всегда ставлю перед своими командами высокие задачи. Особенно здесь, в "Актобе", где город живет футболом, а болельщики всегда поддерживают команду, но одновременно и требовательны к результатам.

- Как вы вообще оцените свой период работы в "Актобе"?

- Только положительно. Я принял команду в начале сентября прошлого года, и за это время удалось выиграть Кубок Казахстана, а также завоевать бронзовые медали чемпионата. В 11-ти матчах чемпионата мы проиграли лишь трижды, причем - дважды "Тоболу", и это огорчило.

- Обидно останавливаться, можно сказать, на полпути?

- Безусловно. Если бы не разного рода обстоятельства, связанные с моей отставкой, мы еще пошумели бы в КПЛ. (Улыбается). Все было в моих руках, но... Мне нужно было подать в отставку. Опять же, аким меня поддерживал, но я все-таки решил уйти.

Могу сказать, если бы в клубе все были едины и работали, как Асхат Шахаров, то я, думаю, смог бы привести "Актобе" к завоеванию золотых медалей чемпионата.

- Какие ваши дальнейшие планы?

- Хочется работать, я не устал (улыбается). После "Актобе" мне уже ничего не страшно. Конечно, мою работу в Казахстане пусть разбирают специалисты, но со своей стороны могу сказать, что я полностью отдавался работе. У меня совесть чистая. Просто всегда найдутся недоброжелатели, которые захотят подлить масла в огонь.

Я оставил команду не среди аутсайдеров, а на четвертом месте, вплотную к лидерам. В активе "Актобе" в этом сезоне - три победы, ничья и одно поражение.

- Вы будете рассматривать любые варианты?

- Почему нет? Наставнику нужна практика и я готов воплотить в жизнь свое видение футбола.

- А если через некоторое время вас снова позовут в Казахстан?

- Ничего плохого в этом не вижу. Я посоветуюсь с Асхатом Шахаровым (улыбается). Я уже знаю специфику местного футбола, поэтому мне не понадобится время на, так сказать, акклиматизацию.